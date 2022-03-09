Минкультуры просит сообщать о повреждениях памятников культуры

Россия атакует не только военные объекты, но и гражданские. Также повреждено немало памятников культуры – Министерство культуры просит сообщать о таких фактах.

Об этом в эфире 24 канала сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. В Минкульте запустили специальный сайт, на котором все могут сообщать о повреждениях памятников.

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По словам Ткаченко, на сайте уже есть несколько заявок.

В частности, в музее, где хранились работы Приймаченко, Харьковская филармония, Харьковская академия искусств,

– подчеркнул Ткаченко.

Россия нарушает международные соглашения

Важно! Указывать на повреждение памятников культуры нужно на этом ресурсе

"Безусловно, они нарушают Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, а также многие другие международные соглашения. Мы предпринимаем действия, чтобы сохранить наше культурное наследие", – подытожил министр.

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