Про це в ефірі 24 каналу сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. У Мінкульті запустили спеціальний сайт, на якому усі можуть надавати повідомлення щодо пошкоджень пам'яток.

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За словами Ткаченко, на сайті вже є кілька заявок.

Зокрема, в музеї, де зберігались роботи Приймаченко, Харківська філармонія, Харківська академія мистецтв,

– наголосив Ткаченко.

Важливо! Зазначати про пошкодження пам'яток культури потрібно на цьому ресурсі.

Росія порушує міжнародні угоди

"Безперечно, вони порушують Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, а також багато інших міжнародних угод. Ми вживаємо дій, аби зберегти нашу культурну спадщину", – підсумував міністр.

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