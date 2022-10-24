Важно после оккупации: как на Киевщине проходят учения по минной безопасности среди школьников

После оккупации россияне оставляют после себя в населенных пунктах немалое количество мин и других взрывных устройств. Поэтому среди школьников Киевской области проводят учения по минной безопасности.

Учения проводят среди учеников младших и средних классов. Инициатором таких учений является "Лига офицеров", сообщает 24 канал.

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Как проходят учения школьников

Реализация проекта стала возможна благодаря спонсорской поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине, который в партнерстве с Киевской ОВА выступил основателем такой инициативы.

Первое учение организуют и проводят, где длительные боевые действия или временно находившиеся под российской оккупацией. Это очень важно, поскольку создание зон безопасной среды путем обучения населения правильным действиям в случае встречи с минной опасностью чрезвычайно актуально.

В то же время, администрации заведений среднего образования отмечают дифференциальный подход, который практикует ОО "Лига офицеров" во время преподавания материалов. Презентации разработаны не только с учетом возрастной категории учащихся, но и для педагогического состава заведения. При этом основные усилия тренеров устремляются на установление двусторонней связи с аудиторией, что значительно облегчает усвоение практического алгоритма действий по направлению минной безопасности.

Проект по организации информирования учащихся правилами минной безопасности осуществляется в период с сентября 2022 по февраль 2023 и должно охватить 131 заведение среднего образования Киевской области.

Как проходят учения по минной безопасности среди школьников Киевской области / Фото предоставлены 24 каналу

Какова будет дальнейшая судьба проекта

В комментарии 24 каналу менеджер проекта Андрей Коренько отметил, что после завершения проекта Фонд содействия демократии Посольства США в Украине будет решать, продолжать ли работу в этом направлении. В частности, американская сторона будет опираться на отзывы, которые, как отметил Коренько, сейчас очень положительны как от администраций школ, так и от районных отделов образования. После этого можно будет говорить о перспективах расширения проекта и проведения таких учений и в других регионах Украины.

Андрей Коренько также отметил, что американские партнеры оказывают не только экономическую и военную поддержку Украине, но и способствуют реализации таких важных проектов.

Приятно отметить, что американская сторона не только помогает в финансовом, экономическом, военно-техническом планах, но и инвестирует в такие гуманитарные проекты, которые направлены на создание зоны безопасности для учащихся путем обучения правилам минной безопасности,

– подчеркнул Коренько.

Такие учения, которые сейчас проводят среди школьников Киевской области, уже проводили в школах Луганской области еще до полномасштабного российского вторжения. Тогда учения по минной безопасности получили высокую оценку от департамента образования Луганской области и американской стороны.

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Оккупанты насколько сильно запачкали Киевщину минами, что по словам председателя ОВА Алексей Кулебы, на полное разминирование нужно от 8 до 10 лет. Поэтому вопрос минной безопасности является и остается актуальным в течение этого времени.