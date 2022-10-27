За предыдущие дни в Харьковской области зафиксировали ряд случаев ранений от взрыва мин. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

Обратите внимание До сотни единиц в день: как украинские воины разминируют освобожденную Харьковщину

Опасные "заработки"

Журналистка рассказала, что за сутки на Харьковщине из-за взрыва мины ранения получил один гражданский человек.

Это 62-летний мужчина, подорвавшийся в Изюмском районе. Он в больнице с тяжелыми травмами. Накануне в северной части Харьковской области неподалеку от Казачьей Лопани взорвалась выпасавшая коз пенсионерка,

– отметила Черненко.

По ее словам, минная опасность в области постоянна – еще много непроверенных территорий.

"Буквально недавно у нас взорвалась очередная бригада саперов из Луганщины. Там есть один погибший и еще 8 саперов ранены – им помогают врачи", – добавила корреспондентка.

Как Харьковщина готовится к зиме: смотрите видео

По ее мнению, минная опасность очень настоятельная и актуальная тема особенно в сельских районах области.

"К сожалению, люди вынуждены идти за грибами, чтобы хоть немного заработать деньги, потому что мест для работы в селах и пгт не так много осталось. Это единственный способ заработка, но он очень опасен", – пояснила журналистка.

Читайте также В Харькове появилось огромное кладбище боеприпасов, которыми Россия бомбила город: жуткие фото

Ситуация с обстрелами

Корреспондентка отметила, что за эти сутки в Харьковской области не было раненых из-за обстрелов.

"Хотя обстрелов Харькова не было, но пограничье и линию фронта россияне мощно обстреливали из разного типа вооружения. Под огнем были минимум 6 населенных пунктов по данным Генштаба", – резюмировала Черненко.

Вас также может заинтересовать – какие последствия обстрелов Харьковщины: смотрите видео

Ситуация в Харьковской области: последние новости