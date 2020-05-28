В Миннеаполисе продолжаются протесты после убийства афроамериканца Джорджа Флойда: есть жертва

В Миннеаполисе (штат Миннесота) продолжаются протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время жестокого задержания полицией. Во время протестов 28 мая был застрелен человек, полиция задержала подозреваемого.

В ночь на 28 мая полиция Миннеаполиса получила сообщение о выстрелах на пересечении улиц Лейк-стрит и Блумингтон-авеню, сообщает CBS.Minnesota.

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Прибыв на это место, правоохранители заметили мужчину с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии. Мужчину доставили в больницу, но не смогли спасти и он скончался. Полиция пока задержала одного подозреваемого в убийстве.

Смотрите видео протестов в Миннеаполисе:

Почему в Миннеаполисе возникли протесты