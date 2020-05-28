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В Миннеаполисе продолжаются протесты после убийства афроамериканца Джорджа Флойда: есть жертва

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Протести в Міннеаполісі 2020 після загибелі Джорджа Флойда
Протесты в Миннеаполисе 2020 после гибели Джорджа Флойда / Getty Images

В Миннеаполисе (штат Миннесота) продолжаются протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время жестокого задержания полицией. Во время протестов 28 мая был застрелен человек, полиция задержала подозреваемого.

В ночь на 28 мая полиция Миннеаполиса получила сообщение о выстрелах на пересечении улиц Лейк-стрит и Блумингтон-авеню, сообщает CBS.Minnesota.

Узнайте больше Джордж Флойд умер: кто это, почему возникли протесты и почему о нем говорят звезды

Прибыв на это место, правоохранители заметили мужчину с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии. Мужчину доставили в больницу, но не смогли спасти и он скончался. Полиция пока задержала одного подозреваемого в убийстве.

Смотрите видео протестов в Миннеаполисе:

Почему в Миннеаполисе возникли протесты

  • Протесты в Миннеаполисе продолжаются с 25 мая. Вспыхнули они после инцидента с гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.
  • Полиция говорит, что Флойд сопротивлялся после того, как его авто остановили правоохранители и пытались задержать мужчину.
  • На видео из сети видно, что полицейский 7 минут давил шею Флойда к земле во время задержания. Флойд говорил, что не может дышать и просил его не убивать.
  • Флойда отпустили, когда он уже потерял сознание, доставили в больницу, где он и умер.
  • Правоохранители утверждают, что Флойд умер в результате несчастного медицинского случая при взаимодействии с полицией.
  • Сейчас 4 полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили со службы. Дело начало расследовать ФБР.
Автор: Ирина Кошанская
Теги: Убийство Расизм Криминальные новости Жертвы Протесты Новости США
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