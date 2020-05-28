В Миннеаполисе продолжаются протесты после убийства афроамериканца Джорджа Флойда: есть жертва
В Миннеаполисе (штат Миннесота) продолжаются протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время жестокого задержания полицией. Во время протестов 28 мая был застрелен человек, полиция задержала подозреваемого.
В ночь на 28 мая полиция Миннеаполиса получила сообщение о выстрелах на пересечении улиц Лейк-стрит и Блумингтон-авеню, сообщает CBS.Minnesota.
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Прибыв на это место, правоохранители заметили мужчину с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии. Мужчину доставили в больницу, но не смогли спасти и он скончался. Полиция пока задержала одного подозреваемого в убийстве.
Смотрите видео протестов в Миннеаполисе:
Почему в Миннеаполисе возникли протесты
- Протесты в Миннеаполисе продолжаются с 25 мая. Вспыхнули они после инцидента с гибелью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.
- Полиция говорит, что Флойд сопротивлялся после того, как его авто остановили правоохранители и пытались задержать мужчину.
- На видео из сети видно, что полицейский 7 минут давил шею Флойда к земле во время задержания. Флойд говорил, что не может дышать и просил его не убивать.
- Флойда отпустили, когда он уже потерял сознание, доставили в больницу, где он и умер.
- Правоохранители утверждают, что Флойд умер в результате несчастного медицинского случая при взаимодействии с полицией.
- Сейчас 4 полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили со службы. Дело начало расследовать ФБР.