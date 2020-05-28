В Міннеаполісі тривають протести після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда: є перша жертва

В Міннеаполісі (штат Міннесота) тривають протести після загибелі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який помер під час жорстокого затримання поліцією. Під час протестів 28 травня був застрелений чоловік, поліція затримала підозрюваного.

У ніч на 28 травня поліція Міннеаполіса отримала повідомлення про постріли на перетині вулиць Лейк-стріт і Блумінгтон-авеню, повідомляє CBS.Minnesota.

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Прибувши на це місце, правоохоронці помітили чоловіка у з вогнепальним пораненням у важкому стані. Чоловіка доставили в лікарню, але не змогли врятувати і він помер. Поліція наразі затримала одного підозрюваного у вбивстві.

Дивіться відео протестів у Міннеаполісі:

Чому в Міннеаполісі виникли протести