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В Міннеаполісі тривають протести після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда: є перша жертва

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Протести в Міннеаполісі 2020 після загибелі Джорджа Флойда
Протести в Міннеаполісі 2020 після загибелі Джорджа Флойда / Getty Images

В Міннеаполісі (штат Міннесота) тривають протести після загибелі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який помер під час жорстокого затримання поліцією. Під час протестів 28 травня був застрелений чоловік, поліція затримала підозрюваного.

У ніч на 28 травня поліція Міннеаполіса отримала повідомлення про постріли на перетині вулиць Лейк-стріт і Блумінгтон-авеню, повідомляє CBS.Minnesota.

Дізнайтеся більше Джордж Флойд помер: хто це, чому виникли протести і чому про нього говорять зірки

Прибувши на це місце, правоохоронці помітили чоловіка у з вогнепальним пораненням у важкому стані. Чоловіка доставили в лікарню, але не змогли врятувати і він помер. Поліція наразі затримала одного підозрюваного у вбивстві.

Дивіться відео протестів у Міннеаполісі:

Чому в Міннеаполісі виникли протести

  • Протести в Міннеаполісі тривають з 25 травня. Спалахнули вони після інциденту з загибеллю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцією.
  • Поліція каже, що Флойд чинив опір після того, як його авто зупинили правоохоронці і намагалися затримати чоловіка.
  • На відео з мережі видно, що поліцейський 7 хвилин придушував шию Флойда до землі під час затримання. Флойд казав, що не може дихати і просив його не вбивати.
  • Флойда відпустили, коли він вже знепритомнів, доставили в лікарню, де він і помер.
  • Правоохоронці стверджують, що Флойд помер в результаті нещасного медичного випадку при взаємодії з поліцією.
  • Наразі 4 поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда, звільнили зі служби. Справу почало розслідувати ФБР.
Автор: Ірина Кошанська
Теги: Вбивство Расизм Кримінальні новини Жертви Протести Новини США
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