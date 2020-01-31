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      Минни Маус устроила драку с охраной в Лас-Вегасе: эпическое видео

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      В США Минни Маус подралась с охранницей / Коллаж 24 канала

      Прохожих в американском Лас-Вегасе удивила эпическая драка с участием героев диснеевских мультфильмов. Так, женщина в костюме Минни Маус дралась с охранницей, а разнять их пытался человек в костюме Микки Мауса.

      Видео опубликовали очевидцы в Твиттере и оно стало вирусным среди пользователей. На записи видно, как Минни Маус активно бьет противницу, таскает ее за волосы и в результате валит на землю.

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      После этого она не останавливается и продолжает наносить удары лежащей охраннице.

      Впоследствии мужчинам в костюме Микки Мауса, собаки Гуфи и прохожему удалось оттянуть разъяренную нападавшую. Во время драки с нее слетела часть костюма – голова мышки Минни и яркая обувь.

      Причина ссоры женщин пока неизвестна. Полиция Лас-Вегаса начала расследование и выясняет обстоятельства драки.

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Курьезные новости столкновения Новости США
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