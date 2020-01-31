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      Мінні Маус влаштувала бійку з охороною в Лас-Вегасі: епічне відео

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      У США Мінні Маус побилась з охоронницею / Колаж 24 каналу

      Перехожих в американському Лас-Вегасі здивувала епічна бійка за участю героїв з діснеївських мультфільмів. Так, жінка в костюмі Мінні Маус билася з охоронницею, а розборонити їх намагався чоловік у костюмі Міккі Мауса.

      Відео опублікували очевидці у твіттері і воно стало вірусним серед користувачів. На записі видно, як Мінні Маус активно лупцює противницю, тягає її за волосся і в результаті валить на землю.

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      Після цього вона не зупиняється і продовжує завдавати ударів лежачій охоронниці. 

      Згодом чоловікам у костюмі Міккі Мауса, собаки Гуфі і перехожому таки вдалося відтягнути розлючену нападницю. Під час бійки у неї злетіла частина костюму – голова мишки Мінні та яскраве взуття.

      Причина сварки жінок наразі невідома. Поліція Лас-Вегаса розпочала розслідування і з'ясовує обставини бійки.

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Сутички Курйозні новини
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