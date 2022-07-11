ВСУ продолжают давить на российскую оборону в Херсонской области, но без продвижений, – Британия

Украинские военные давят на оборону оккупантов в Херсонской области. Однако пока ВСУ не продвигаются.

ВСУ на Юге оказывают локализованное давление на врага. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании 11 июля.

Обратите внимание россияне ударили по многоэтажке в центре Харькова и обстреляли Николаев: основное за 138 день войны

Украинские защитники давят на оккупантов, но пока не продвигаются

Украинские силы продолжали оказывать локализованное давление на российскую оборонную линию на северо-востоке Херсонской области, также, вероятно, не достигнув территориальных достижений,

– говорится в сообщении.

Главные сообщения от Минобороны Британии

10 июля российская артиллерия продолжала обстреливать север Донбасса, но не имеет значительных территориальных продвижений.

Наиболее вредной проблемой россии в войне против Украины является отсутствие запланированных перерывов в напряженных боевых условиях.

На Юге у россии заканчиваются резервы

Россия начала активно использовать для удара по наземным целям в Николаевской и Херсонской областях зенитно-ракетные комплексы С-300. Это может означать, что она исчерпывает запасы более мощных ракет.

Такой вывод сделал американский институт изучения войны 10 июля. По их словам, использование ЗРК таким образом неэффективно.

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