ВСУ продолжают давить на российскую оборону в Херсонской области, но без продвижений, – Британия
Источник:Минобороны Британии
Украинские военные давят на оборону оккупантов в Херсонской области. Однако пока ВСУ не продвигаются.
ВСУ на Юге оказывают локализованное давление на врага. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании 11 июля.
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Украинские защитники давят на оккупантов, но пока не продвигаются
Украинские силы продолжали оказывать локализованное давление на российскую оборонную линию на северо-востоке Херсонской области, также, вероятно, не достигнув территориальных достижений,
– говорится в сообщении.
Главные сообщения от Минобороны Британии
- 10 июля российская артиллерия продолжала обстреливать север Донбасса, но не имеет значительных территориальных продвижений.
- Наиболее вредной проблемой россии в войне против Украины является отсутствие запланированных перерывов в напряженных боевых условиях.
На Юге у россии заканчиваются резервы
Россия начала активно использовать для удара по наземным целям в Николаевской и Херсонской областях зенитно-ракетные комплексы С-300. Это может означать, что она исчерпывает запасы более мощных ракет.
Такой вывод сделал американский институт изучения войны 10 июля. По их словам, использование ЗРК таким образом неэффективно.
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