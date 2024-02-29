Министерство обороны Украины пытается через суд взыскать деньги за невыполненные контракты на поставку оружия с предприятий, которые связывают с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским. В частности, говорится о компании "Украинская бронетехника".

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на журналистское расследование "Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне".

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Компания Пашинского получала 100 процентную предоплату по всем военным контрактам Минобороны

В расследовании, ссылаясь на источники в силовых структурах и оборонном бизнесе, отмечают, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская бронетехника" стала одним из основных контрагентов Минобороны. Дело в том, что в первые месяцы украинская власть вынуждена была быстро и любой ценой налаживать поставки оружия для армии.

В частности начали сотрудничество с Сергеем Пашинским, что с 2014 года занимался бизнесом в оборонной сфере. Однако впоследствии, когда произошла диверсификация поставщиков вооружения, возникли серьезные вопросы к контрактам 2022 года. Говорится и о соглашениях с "Украинской бронетехникой".

Как оказалось, от Министерства обороны компания Пашинского получала 100 процентную предоплату по всем военным контрактам. Как пишут журналисты, по условиям контрактов, "Украинская бронетехника" действительно должна была осуществить поставки "товаров двойного назначения" (оружия) в первые месяцы полномасштабного вторжения. Однако большинство из них выполнили частично только через год, а из-за некоторых до сих пор продолжаются судебные процессы по взысканию денег за невыполнение.

Также в расследовании отмечают, что Пашинский занимался накручиванием искусственных наценок в оборонной сфере. Об этом, в частности, свидетельствуют обнародованные записи его разговоров с ближайшим окружением, где он рекомендовал завышать цены на вооружение аж вдвое.

То есть медийная история о том, которую распространяют различные приближенные к экс-нардепу блогеры, что "Пашинский спас Киев от российского вторжения", – это миф и откровенная ложь,

– пишут расследователи.

12 февраля НАБУ, САП и СБУ по материалам Госаудитслужбы объявили подозрение бывшему нардепу Сергею Пашинскому, его бизнес-партнеру, а также четырем их сообщникам. Их обвиняют в завладении нефтепродуктами на почти 1 миллиард гривен.

Позже, 26 февраля, ВАКС взял Пашинского под стражу с альтернативой залога в более 272 миллиона гривен. И уже 27 февраля члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности внесли этот залог.