Минобороны демонстрирует трофейный российский "Панцирь-С1": видео из центра Киева

Сегодня, 7 июня, на Михайловской площади прошла установка нового экспоната русско-украинской войны. К уничтоженным российским танкам, боевым машинам пехоты и артиллерии добавили элемент системы противовоздушной обороны оккупантов.

Очередной трофей продемонстрировало Министерство обороны Украины. В ведомстве подчеркнули, что этот образец российского военного вооружения "Панцирь-С1" уничтожили украинские супергерои.

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Как пишут в Минобороны, выставляя трофеи войны в центре столицы, украинцам напоминают, что оружие кафиров больше не будет угрожать нашему покою.

"Этот вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс доставили в центр Киева, где выставлена уничтоженная российская военная техника из Черниговщины", - добавили на странице ведомства.

Минобороны демонстрирует трофейный российский "Панцирь-С1": смотрите видео из центра Киева

Российский "Панцирь-С1": справка

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" предназначен для уничтожения воздушных целей. На его арсенале находятся 4 спаренных 30-миллиметровых орудий (1 400 снарядов боекомплект) и 12 управляемых ракет класса "земля-воздух".

Посредством совмещения многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением "Панцирь-С1" создает непрерывную зону перехвата цели по высоте (минимальная) от 0 метра и по дальности (минимальная) от 200 метров. Достижимость по высоте 15 км, по дальности – 20 км. Также комплекс может вести огонь по малобронированным наземным единицам техники.

С 24 февраля Вооруженные Силы Украины уничтожили с десяток единиц "Панцирь-С1".

Другие потери врага: коротко

На 7 июня украинские воины ликвидировали около 31 360 россиян. В то же время оккупантская армия несет потери и в технике. Так, за последний лоб количество уничтоженных танков составляет 1 390 единиц; боевых бронированных машин – 3 416 единиц, артиллерийских систем – 694 единицы, БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 единицы, автомобильной техники и автоцистерн – 2 405 единиц. Также Вооруженные Силы Украины уничтожили более 200 реактивных систем залпового огня, 212 самолетов, 177 вертолетов и 96 средств противовоздушной обороны.

В Генштабе отметили, что за последние сутки российские кафиры больше всего понесли на Славянском направлении. А в оперативно-тактической группировке "Восток" рассказали , что украинские защитники уничтожили российский наблюдательный пост и 2 склада с боеприпасами.

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