В Минобороны еще раз призвали не распространять информацию о месте попадания вражеских снарядов

Война – это не только происходящее на фронте, но и ограничение на распространение определенной информации – ради общей безопасности.

Это в очередной раз подчеркнула Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. Она добавила, что каждый пост, где украинцы публично сообщают точный адрес попадания ракеты, помогают врагу скорректировать огонь.

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Как фильтровать информацию: советы Маляр

Мы действительно свободная, демократическая страна со свободой слова. Наше общество уже привыкло к открытости и освещению в Интернете абсолютно всего. Но во время войны не нужно правдиво информировать врага,

– отметила Маляр.

Если вы не хотите помогать врагу уничтожать наши города и деревни, тогда:

В соцсетях, в публичных выступлениях и комментариях для СМИ не называйте точных целей и объектов поражения.

Не стоит заявлять, что у нас нет ПВО на конкретном участке фронта и указывать географические данные.

Не надо публично разглашать, что для заезда в город осталась безопасна только одна дорога и называть какая именно.

Такие подробные сообщения помогают врагу и ставят под дополнительную угрозу ваши населенные пункты.

Во время войны фатально опасно сообщать о нахождении или отсутствии какого-либо вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины с привязкой к населенным пунктам. То есть следует отказаться от названий, как пример Маляр приводит:

вместо ракета попала в школу №7, целесообразнее заявить – ракета попала в таком-то населенном пункте в жилой квартал;

не стоит говорить – ракетой целились в вокзал, но попали в больницу, которая находится недалеко;

не надо говорить – ракета попала в склад рядом с аэродромом. Ибо прилетит вторая, третья и уж точно попадет в аэродром.

Почему это важно

Маляр сообщила, что 80% развединформации отрабатывается из открытых источников. И такие сообщения позволяют врагу корректировать огонь по вашим же населенным пунктам.

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