В Минобороны Германии говорят, что Россия представляет непосредственную угрозу Европе
В Германии считают, что Россия устраивает целенаправленную провокацию, стягивая войска к границе Украины. Политика Москвы каждый раз больше отходит от демократии, говорят в Минобороны Германии.
Источник:Der Spiegel
По словам министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, угроза от России всей Европе реально существует. Она росла на фоне улучшения российских вооружений.
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В распоряжении Москвы есть ракеты, которые могут долететь до ФРГ
Крамп-Карренбауэр заявила, что в распоряжении Москвы есть такие ракеты, которые могут достичь Германии. Это нарушение действующих договоров о контроле над вооружением.
Это было сделано вопреки договорам о контроле над вооружениями, которые существуют, и в тайном режиме,
– подчеркнула министр.
Ситуация, которая происходит возле украинской границы, не способствует созданию доверия. Однако действия Киева в сложившейся ситуации политик считает правильными.
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Меркель и Байден призвали Россию уменьшить напряженность
Отметим, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель уже обсуждала ситуацию в Украине в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии Меркель подняла тему во время переговоров с главой Белого дома Джо Байденом. Лидеры государств призвали Кремль прекратить наращивать военное присутствие в регионе.
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