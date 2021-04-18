В Германии считают, что Россия устраивает целенаправленную провокацию, стягивая войска к границе Украины. Политика Москвы каждый раз больше отходит от демократии, говорят в Минобороны Германии.

По словам министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, угроза от России всей Европе реально существует. Она росла на фоне улучшения российских вооружений.

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В распоряжении Москвы есть ракеты, которые могут долететь до ФРГ

Крамп-Карренбауэр заявила, что в распоряжении Москвы есть такие ракеты, которые могут достичь Германии. Это нарушение действующих договоров о контроле над вооружением.

Это было сделано вопреки договорам о контроле над вооружениями, которые существуют, и в тайном режиме,

– подчеркнула министр.

Ситуация, которая происходит возле украинской границы, не способствует созданию доверия. Однако действия Киева в сложившейся ситуации политик считает правильными.

Важно! Крамп-Карренбауэр заявила, что ее слова о нарушении договоров о контроле над вооружениями не направлены именно против России, говорится о необходимости принять меры предосторожности всем странам ЕС.

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Меркель и Байден призвали Россию уменьшить напряженность

Отметим, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель уже обсуждала ситуацию в Украине в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии Меркель подняла тему во время переговоров с главой Белого дома Джо Байденом. Лидеры государств призвали Кремль прекратить наращивать военное присутствие в регионе.