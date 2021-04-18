У Німеччині вважають, що Росія влаштовує цілеспрямовану провокацію, стягуючи війська до кордону України. Політика Москви щоразу більше відходить від демократії, кажуть у Міноборони Німеччини.

За словами міністерки оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер, загроза від Росії усій Європі реально існує. Вона зростала на фоні покращення російських озброєнь.

До теми Висока увага щодо Росії на Заході на користь Україні, – аналітик Сергій Солодкий

У розпорядженні Москви є ракети, що можуть долетіти до ФРН

Крамп-Карренбауер наголосила, що у розпорядженні Москви є такі ракети, які можуть досягти Німеччини. Це є порушенням чинних договорів про контроль над озброєнням.

Це було зроблено всупереч договорам про контроль над озброєннями, які існують, та у таємному режимі,

– наголосила міністерка.

Ситуація, яка відбувається поблизу українського кордону, не сприяє створенню довіри. Проте дії Києва у ситуації, що склалась, політикиня вважає правильними.

Важливо! Крамп-Карренбауер наголосила, що її слова про порушення договорів про контроль над озброєнням не спрямовані саме проти Росії, мовиться про необхідність вжити запобіжні заходи усім країнам ЄС.

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Меркель та Байден закликали Росію зменшити напруженість

Зазначимо, що раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель вже обговорювала ситуацію в Україні у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним. Згодом Меркель підняла тему під час переговорів з главою Білого дому Джо Байденом. Лідери держав закликали Кремль припинити нарощувати військову присутність в регіоні.