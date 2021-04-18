Конфлікт США та Росії назрівав ще до початку агресії Кремля в Україні. Проте саме з 2014 року він вийшов на новий рівень. Наразі увага Заходу до Росії на користь офіційному Києву, стверджують експерти.

Про це в коментарі 24 каналу розповів аналітик центру "Нова Європа" Сергій Солодкий. Він зауважив, що іншого шляху покарання на міжнародній арені, окрім введення санкцій проти Кремля немає.

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Адекватні міжнародні актори намагаються уникати війни

Інший шлях – це війна. Зрозуміло, що будь-який адекватний міжнародний актор намагатиметься уникнути війни. Це те, що ми спостерігаємо з боку США, і Німеччини, і Франції, і Євросоюзу,

– сказав Солодкий.

Аналітик наголосив, що Росія легковажить питанням безпеки і "грається у декларування війни". Таке неприпустимо у демократичному світі. Щодо користі для України від протистояння між Вашингтоном та Москвою, то краще, зауважив Солодкий, якби Росія не нападала на Україну і Україна не потрапляла в порядок денний США.

Росія шкодить сама собі, розширюючи зону агресії

Виходячи з того, що Росія вже скоїла і продовжує робити, то висока увага, яка підтримується на Заході щодо Росії, вона на користь України і тут Росія сама собі шкодить, коли розширює зону агресії. Вона солідаризує увесь світ проти себе,

– розповів аналітик.

Солодкий впевнений, що рано чи пізно ця ситуація завершиться поразкою Росії. Оскільки Кремль не може дипломатично та військово протистояти всьому світові.

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