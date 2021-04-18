Конфликт США и России назревал еще до начала агрессии Кремля в Украине. Однако именно с 2014 года он вышел на новый уровень. Пока внимание Запада к России на пользу официальному Киеву, утверждают эксперты.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал аналитик Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий. Он отметил, что другого пути наказания на международной арене, кроме введения санкций против Кремля, нет.

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Адекватные международные актеры стараются избегать войны

Другой путь – это война. Понятно, что любой адекватный международный актер попытается избежать войны. Это то, что мы наблюдаем со стороны США, и Германии, и Франции, и Евросоюза,

– сказал сладкий.

Аналитик подчеркнул, что Россия пренебрегает вопросом безопасности и "играется в декларирование войны". Такое недопустимо в демократическом мире. Что касается пользы для Украины от противостояния между Вашингтоном и Москвой, то лучше, заметил Солодкий, если бы Россия не нападала на Украину, и Украина не попадала в повестку дня США.

Россия вредит сама себе, расширяя зону агрессии

Исходя из того, что Россия уже совершила и продолжает делать, то высокое внимание, которое поддерживается на Западе в отношении России, оно на пользу Украине, и здесь Россия сама себе вредит, когда расширяет зону агрессии. Она солидаризирует весь мир против себя,

– рассказал аналитик.

Солодкий уверен, что рано или поздно эта ситуация закончится поражением России. Поскольку Кремль не может дипломатически и военно противостоять всему миру.

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