В Минобороны Грузии заявили, что у них состоятся масштабные учения с НАТО

В Министерстве обороны Грузии заявили, что в Учебно-оценочном центре НАТО – Грузия пройдут совместные учения Сил обороны Грузии и НАТО. Их проведут 20 – 25 марта.

Командно-штабные учения будут проводиться в рамках Существенного пакета НАТО – Грузия. Их планирование ведется с 2020 года.

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В Грузии состоятся масштабные учения с НАТО

Первые учения Грузии с НАТО провели еще в 2016 году, а нынешние станут третьими. В них примут участие представители 23 стран-членов и партнеров НАТО.

Что будут делать участники в ходе учений

будут развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования;

обменяются своими знаниями и опытом.

В Минобороны отметили, что "учения помогут повысить оперативную совместимость между военнослужащими Грузии и странами-членами и партнерами НАТО".

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