Командно-штабні навчання проводитимуться в межах Істотного пакета НАТО – Грузія. Зазначається, що їх планування ведеться з 2020 року.
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У Грузії відбудуться масштабні навчання з НАТО
Перші навчання Грузії з НАТО провели ще у 2016 році, а цьогорічні стануть третіми. В них візьмуть участь представники 23 країн-членів та партнерів НАТО.
Що робитимуть учасники у ході навчання
- розвиватимуть навички, необхідні для планування операцій за допомогою комп'ютерного моделювання;
- обміняються своїми знаннями та досвідом.
В Міноборони зауважили, що "навчання допоможуть підвищити оперативну сумісність між військовослужбовцями Грузії та країн-членів та партнерів НАТО".
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