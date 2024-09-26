Минобороны предлагает разрешить призывникам стать на воинский учет онлайн

В Министерстве обороны хотят разрешить украинцам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн. Это будет происходить с помощью средств электронной идентификации.

Соответствующие нормы уже содержатся в новом законопроекте. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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Как призывники смогут становиться на воинский учет онлайн

Министерство сообщило, что Кабинет Министров Украины одобрил законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Эта инициатива определяет порядок постановки граждан Украины на воинский учет и проведения медицинских осмотров при прохождении базовой общей подготовки.

В Минобороны планируют разрешить становиться на воинский учет призывникам и уточнять персональные данные через электронную идентификацию в сервисе "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста".

Кроме этого, также планируется ликвидировать призывные комиссии и отменить медицинские осмотры для граждан при постановке на воинский учет.

Предполагается, что граждане, которые получают высшее образование, будут проходить медицинский осмотр перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки,

– говорится в сообщении.

Минобороны также подчеркнуло, что будет уточнено положение о воинском учете женщин, изъявивших желание проходить базовую военную службу. Их непосредственно перед направлением на такую службу будут брать на воинский учет призывников. После завершения базовой военной службы они будут становиться военнообязанными.