В Минобороны назвали 3 главные задания для Украины сейчас

7 марта 2022 , 20:26
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Источник:

фейсбук Анны Маляр

Украина уже 12-й день героически отражается от вооруженного нападения российских войск. Атаку врага отбивают военные, волонтеры и другие жители Украины, сплотившиеся на защиту родной земли.

Украинца нужно дожать врага

Украинцы с каждым днем ​​становятся все больше к своей цели – прогнать оккупанта. В Минобороны назвали три главных задачи для Украины сейчас.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что украинцам нужно:

  • дожать врага;
  • стать сильным тылом для нашей армии;
  • не предать память погибших, которые уже отдали жизнь за Украину.

 

 

 

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Автор: Михайло Гема