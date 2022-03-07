В Минобороны назвали 3 главные задания для Украины сейчас

Украина уже 12-й день героически отражается от вооруженного нападения российских войск. Атаку врага отбивают военные, волонтеры и другие жители Украины, сплотившиеся на защиту родной земли.

Украинца нужно дожать врага

Украинцы с каждым днем ​​становятся все больше к своей цели – прогнать оккупанта. В Минобороны назвали три главных задачи для Украины сейчас.

Достойная внимания Орда шла с трех направлений, имели приказ захватить Николаев любой ценой, все отбили, – Ким

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что украинцам нужно:

дожать врага;

стать сильным тылом для нашей армии;

не предать память погибших, которые уже отдали жизнь за Украину.

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