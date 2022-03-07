В Минобороны назвали 3 главные задания для Украины сейчас
7 марта 2022 , 20:26Читати новину українською
Источник:фейсбук Анны Маляр
Украина уже 12-й день героически отражается от вооруженного нападения российских войск. Атаку врага отбивают военные, волонтеры и другие жители Украины, сплотившиеся на защиту родной земли.
Украинца нужно дожать врага
Украинцы с каждым днем становятся все больше к своей цели – прогнать оккупанта. В Минобороны назвали три главных задачи для Украины сейчас.
Достойная внимания Орда шла с трех направлений, имели приказ захватить Николаев любой ценой, все отбили, – Ким
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что украинцам нужно:
- дожать врага;
- стать сильным тылом для нашей армии;
- не предать память погибших, которые уже отдали жизнь за Украину.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!