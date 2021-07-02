Минобороны назвало цену туфель, которые спровоцировали скандал

В Минобороны ответили на слухи о вероятной цене туфель для женщин-военнослужащих. Там заявили, что одна пара обуви стоит 650 гривен.

В Минобороны рассказали, что цену обуви "раздули" политиканы". Также там рассказали, что обувь закупили в 2020 году.

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Туфли для женщин-военных стоят 650 гривен

В Минобороны заявили, что на волне общественного возмущения "подлить масла в огонь" коррупционным скандалом – это методы известных политических интриганов.

Политиканы "раздули" цену женской обуви в 10 раз, то есть из реальных 650 гривен с НДС за 1 пару до 6500 гривен вымышленных,

– рассказали в Минобороны.

Также там объяснили детали закупки обуви:

закупил женские туфли Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины;

приобрели 5000 пар туфель хромовых согласно ТС А01ХJ.30338-185: 2019 (01)

сделали это, согласно предоставленным заявкам Тыла Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины;

туфли закупили в ООО "ДОМ ОБУВИ "Б.НИКОЛАС".

Какая цена: 649,80 гривен с НДС, (541 без НДС) за пару,

– заявили в министерстве.

Также в ведомстве рассказали, что покупка обуви состоялась "по результатам проведенного аукциона и оценки наиболее экономически выгодных тендерных предложений".

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