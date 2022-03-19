Минобороны не исключает, что Россия применяет ультразвуковое оружие: высокоточное заканчивается

Министерство обороны отреагировало на заявление России о применении гиперзвуковых ракет в войне против Украины.

В России закончилось высокочастотное оружие

В частности, представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга 19 марта отметил, что в настоящее время информацию уточняют и обнародуют впоследствии, передает 24 канал.

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Мы слышали это заявление министерства обороны РФ, эта информация впоследствии будет обнародована, пока она уточняется,

– отметил Александр Мотузяник.

Гиперзвуковые ракеты действительно могли применить

Но объяснил, что это значит следующее: на протяжении всех дней, когда Россия ведет против нас войну, очевидно, огромный арсенал высокочастотного оружия Россия уже использовала.

Поэтому сейчас пытается вводить новые образцы оружия,

– добавил Мотузяник.

Что такое гиперзвуковые ракеты? Речь идет об авиационном комплексе с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой – "Кинжал". Он создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 – МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее в ВСУ рассказали, что Россия с начала открытого нападения запустила по Украине 328 ракет типа "Искандер" и "Калибр". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркивает, что это вопиющее нарушение норм Международного гуманитарного права.

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