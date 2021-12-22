В Минобороны объяснили, почему увеличили специальности, обязывающие женщин встать на учет

В Министерстве обороны заявили, почему увеличили количество профессий, обязывающих женщин встать на воинский учет. В частности это связано с ситуацией на границе Украины.

Речь идет о войсках России возле украинской границы. Об этом рассказали в эфире советник замминистра обороны Наталья Воронкова.

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В Минобороны объяснили, почему увеличили количество военнообязанных женщин

Это просто то, что было сделано (расширение перечня специальностей – 24 канал), чтобы в случае мобилизации, в случае наступления военных действий и военного положения, эти люди могли быть мобилизованы и быть полезными в войсках. Это просто потихоньку, на всякий случай, готовимся к худшему развитию событий,

– рассказала Наталья Воронкова.

В Минобороны пояснили также: "Сейчас очень странная ситуация на границе с Украиной. Мы не знаем, чем эта ситуация завершится, когда к нашим границам стягиваются войска России, там очень большие силы. Мы не знаем, что это – торговля ситуацией, выманивание каких-то себе преференций или это действительно угроза".

По словам советника, в перечне указаны специальности, приближенные к военным специальностям. Она пояснила, что этому перечню не уделяли внимания, но это те специальности, что были и раньше.

"Он касается не только женщин, но и мужчин. Возможно немножко этот перечень сейчас был расширен и какие-то специальности более востребованы в войсках, поэтому перечень немного изменили. Однако в целом он остался, каким и был", – рассказала пресс-секретарь заместителя министра обороны.

Коротко об увеличении перечня военнообязанных специальностей

17 декабря вступили в силу новые нормы, согласно которым Министерство обороны существенно расширило перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин на воинский учет.

Именно поэтому встать на воинский учет теперь некоторым женщинам обязательно. В частности речь идет о случаях, если профессия входит в расширенный перечень, а также если женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Речь идет о медийщиках и коммуникационщиках всех категорий: журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчицах и тому подобное. А также о медиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, и ветеринарах.

Директора, где работают женщины, должны проконтролировать, чтобы они встали на воинский учет.

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