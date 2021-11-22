В Минобороны оценили шансы нового вторжения России

В разведке США появилась информация, что Кремль действительно допускает вторжение в Украину. В Минобороны убеждены, что риск наступления России есть каждый день.

В Украине восьмой год идет война и вторжение произошло еще в 2014 году, именно с тех пор ежедневно есть риск нового вторжения. Об этом в эфире 24 Канала рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Должны быть готовы, – Маляр

Анна Маляр рассказала, что подготовка к тому, чтобы украинская армия смогла дать достойный отпор агрессору, продолжается каждый день.

Россия постоянно хочет завоевать Украину, вернуть государство в поле своего политического влияния. Угроза сохраняется постоянно, она разной интенсивности, как, например, движение российских войск вокруг украинских границ, сказала Маляр.

Эта угроза сохраняется, поэтому мы должны понимать, что должны быть всегда в боевой готовности, чтобы давать этот отпор,

– сказала заместитель министра обороны Украины.

Минобороны известно об информации главы ГУР

"Информацию, которой мы оперируем, предоставляет нам Главное управление разведки Минобороны. Поэтому мы руководствуемся той самой информацией, которую услышали от Кирилла Буданова", – отметила Анна Маляр.

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Заместитель министра обороны добавила, что соответствующую информацию обсуждали, она совпадает с данными партнеров Украины о возможной дестабилизации в конце декабря 2021 года – в январе 2022 года.

Эта война начата Путиным и ее завершение зависит от этого человека,

– заявила Анна Маляр.

. По информации руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, Россия сконцентрировала свыше 90 тысяч военных вблизи украинских границ. Кремль готовится атаковать в конце января – начале февраля 2022 года.

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