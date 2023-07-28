Минобороны оккупантов признало, что россияне сами сбили над Таганрогом ракеты

В российском минобороны прокомментировали взрывы в Таганроге 28 июля. Они проявили чудеса логики и заявили, что сбили над городом какие-то ракеты.

Зачем было сбивать ракеты над городом, в котором проживает более 250 тысяч человек, в минобороны, конечно же, не объяснили, информирует 24 Канал. Никаких доказательств оккупанты также не привели.

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Традиционно для России "погибших нет". В то же время сообщают о почти двух десятках пострадавших. Деталей об их состоянии сейчас не озвучивают. Все они, по официальным данным, получили травмы в результате фантастической работы легендарной российской "ПВО".

Местные жители жалуются из-за сразу двух взрывов. Сообщается, что первый из них был сильнее, второй – немного слабее. После взрыва образовалась воронка 5 метров на 5 метров.

Россияне уже паникуют в соцсетях. Такие "хлопки", очевидно, им не очень нравятся. Хотя это они зря. Взрывы просто дали им возможность взбодриться перед вечером пятницы.

Кроме того, сообщили о работе легендарной "ПВО" в Ростовской области. Детали пока не раскрывают. Что ж, выходные для оккупантов начинаются "тревожно".