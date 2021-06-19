Очередная провокация России, – в Минобороны отреагировали на слухи о задержке помощи США Украине

В Минобороны Украины отреагировали на слухи о заморозке военной помощи США Украине. Глава ведомства Андрей Таран назвал это "провокацией России".

Министр обороны Украины напомнил, что Россия ведет против Украины войну на всех фронтах, в том числе и информационном.

Важно Нонсенс, – Белый дом опроверг слухи о заморозке военной помощи Украине

А слухи, которые начали распространяться в российских СМИ, Таран назвал "отработкой задачи по информационным операциям".

Они являются нескрываемым оружием военной машины России. Удивляет и вызывает сожаление, когда некоторые отечественные СМИ, в том числе из тех, что относят себя к качественным ресурсам, ведутся на провокации,

– заявил министр.

Он также поблагодарил американских партнеров за "последовательную поддержку" процесса оборонной реформы в Украине, направленной на укрепление обороноспособности государства в условиях российской агрессии.

Что стоит знать об инциденте

Накануне известное издание Politico заявило, что Белый дом якобы остановил выплату 100-миллионной военной помощи Украине. Такую информацию обнародовали со ссылкой на собственные источники. Интересно, что только 11 июня Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине – на 100 миллионов долларов.

Украине. Такую информацию обнародовали со ссылкой на собственные источники. Интересно, что только 11 июня Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине – на 100 миллионов долларов. Впоследствии в Белом доме опровергли сообщения прессы о задержке военной помощи Украине, но сообщили, что действительно подготовили еще один резервный пакет, который не был предоставлен.

Вероятно, именно об этом резерве, который так и не был наконец предоставлен, и говорится в сообщениях изданий Washington Post 16 июня и Politico 18 июня.

Позиция США

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, мысль о том, что США задержали оборонительную помощь Украине, является бессмыслицей. Она также напомнила, что за два дня до того саммита президент США Джо Байден, выступая на саммите НАТО, заявил, что Вашингтон будет и дальше оказывать Украине "возможность быть способной и дальше сопротивляться физической агрессии России".

Кроме того, Байден прямо заявил президенту России Владимиру Путину, что США будут непреклонны в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, заявила Псаки.