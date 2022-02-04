В Минобороны рассказали, что именно может тормозить вступление Украины в НАТО

Украина получила статус партнера с расширенными возможностями, что исключает возможность получения Плана действий по членству в НАТО. В то же время вступление Украины в НАТО зависит не от отсутствия войны, а от политической воли стран-членов.

Однако пока единогласного решения стран НАТО относительно членства Украины нет. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Маляр о вступлении Украины в НАТО

По ее мнению, принятие единогласного решения всеми странами-членами НАТО является правильным. В то же время это позволяет России работать гибридными методами с одной из стран.

Россия может сотрудничать с любой страной, эта одна страна будет против и это будет тормозить вступление Украины в НАТО,

– объяснила Маляр.

Она подчеркнула, что не может называть конкретную страну, ведь такое заявление может повлиять на отношения с этим государством, несмотря на ее должность.

Полное интервью с Анной Маляр: смотрите видео

Вступление Украины в НАТО: последние новости