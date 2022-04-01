Этой новостью поделилась генпрокурор Ирина Венедиктова. Она отметила, что эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности Украины.
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Изъяли 4,8 миллиона долларов США
Венедиктова не обнародовала данные экс-министра, однако отметила, что это один из министров времен президента-беглеца. Впоследствии стало известно, что речь идет об Эдуарде Ставицком, занимавшем пост министра энергетики и угольной промышленности.
Также генпрокурор рассказала, на что именно пойдет изъятая сумма.
Взыскали в пользу Министерства обороны Украины 4,8 миллиона долларов США,
– говорится в сообщении.
Напомним, что еще в 2014 году Ставицкий был объявлен в розыск. Тогда же экс-министр стал гражданином Израиля и сменил фамилию на Розенберг.
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