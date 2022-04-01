Этой новостью поделилась генпрокурор Ирина Венедиктова. Она отметила, что эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности Украины.

Читайте также Все поднимаются, не только украинцы: как граждане других стран воюют против России

Изъяли 4,8 миллиона долларов США

Венедиктова не обнародовала данные экс-министра, однако отметила, что это один из министров времен президента-беглеца. Впоследствии стало известно, что речь идет об Эдуарде Ставицком, занимавшем пост министра энергетики и угольной промышленности.

Также генпрокурор рассказала, на что именно пойдет изъятая сумма.

Взыскали в пользу Министерства обороны Украины 4,8 миллиона долларов США,

– говорится в сообщении.

Напомним, что еще в 2014 году Ставицкий был объявлен в розыск. Тогда же экс-министр стал гражданином Израиля и сменил фамилию на Розенберг.

Обратите внимание – Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину