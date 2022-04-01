Цією новиною поділилася генпрокурор Ірина Венедіктова. Вона зазначила, що ці кошти підуть на зміцнення обороноздатності України.

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Вилучили 4,8 мільйона доларів США

Венедіктова не оприлюднила даних ексміністра, однак зазначила, що це один із міністрів часів президента-утікача. Згодом стало відомо, що йдеться про Едуарда Ставицького, який обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості.

Також генпрокурор розповіла на що саме піде вилучена сума.

Стягнули на користь Міністерства оборони України 4,8 мільйона доларів США… Вилучені в рамках провадження про заволодіння державною резиденцією "Межигір’я", ці кошти тепер допоможуть нашій державі оборонятись від загарбника,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ще у 2014 році Ставицького оголосили в розшук. Тоді ж ексміністр став громадянином Ізраїлю та змінив прізвище на Розенберг.

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