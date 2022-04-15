В Минобороны показали разрушенную Горенку в Киевской области: печальные кадры

Село Горенка в Бучанском районе сильно пострадало в результате российской агрессии. Его обстреливали с первого дня полномасштабного вторжения.

Россияне уничтожали Горенко целенаправленно. Враг разрушал инфраструктуру – большинство зданий разрушено или повреждено.

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Оккупанты обстреливали населенный пункт, в том числе из "Градов".

Жители Горенки выживали как могли

Люди, не успевшие вовремя уехать, все время находились в подвалах. У них не было ни электричества, ни газа, ни централизованного снабжения.

Но теперь поселок освобожден. Осталось все отстроить.

В Минобороны заверили, что отомстят за страдания мирных жителей.

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