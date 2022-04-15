Росіяни знищували Горенку цілеспрямовано. Ворог руйнував інфраструктуру – більшість будівель зруйновано чи пошкоджено.
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Окупанти обстрілювали населений пункт, зокрема з "Градів".
Жителі Горенки виживали, як могли
Люди, які не встигли вчасно виїхати, весь час перебували у підвалах. У них не було ні електрики, на газу, ні централізованого постачання.
Але тепер селище звільнено. Залишилось усе відбудувати.
У Міноборони запевнили, що помстяться за страждання мирних жителів.
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