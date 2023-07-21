Минобороны предупредило Россию о судах в Черном море: в Кремле уже истерика по этому поводу

Министерство обороны Украины накануне предупредило Россию. В предупреждении отметили, что российские суда будут восприниматься как законные военные цели в водах нашей страны. В Кремле уже на это отреагировали.

Понятное дело, что с заявлением выступил спикер Дмитрий Песков, передает 24 Канал. Он начал сетовать на какие-то "непредсказуемые действия".

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В Кремле заявили, что Киев "не гнушается ничем"

Собственно, у Пескова сильно подгорело на фоне заявления о судах, следующих в Россию через Черное море. Напомним, что в Минобороны отметили, что каждое из них будут воспринимать как перевозящее военные грузы. Следовательно, может считаться законной целью для наших защитников.

Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к терактам, безусловно, потенциально создают угрозу в этой области. Абсолютно непредсказуемый киевский режим, он не гнушается ничем, и такие заявления несут опасность,

– придумывал на ходу Песков.

Он также отметил, что в Москве уже проводят анализ ситуации. И что ведомства занимаются разработкой рекомендаций, позволяющих минимизировать опасность.

От себя дадим простой совет: не нужно шастать по Черному морю и не будет никакой опасности. Россиянам следует понять раз и навсегда, что это наше море, и что им пора убираться вон.

Минобороны предупредило Россию

20 июля появилось заявление от Минобороны Украины, касающееся Кремля. В нем подчеркнули, что россияне превратили Черное море в зону опасности. Причем как для российских судов, так и курсирующих в направлении портов России и украинских морских портов на временно оккупированных территориях.

Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство,

– говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Кремль открыто угрожает гражданским судам, занимающимся транспортировкой продуктов из портов Украины. Враг уже несколько дней подряд наносит ракетные и дроновые удары по портовой инфраструктуре.

Также обстреливает склады с продовольствием. Таким образом, Россия не только угрожает украинцам своими ракетами, но и людям по всему миру, которые могут остаться без еды.