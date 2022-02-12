Такого развития событий как в 2014 году, сейчас не будет. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Не будет такого предательства, как тогда было со стороны местных работников правоохранительных органов и некоторых военных. Руководство государства сегодня четко знает, как действовать, вовремя получает данные разведки,

– отметила она.

По словам Маляр, украинская власть имеет возможность оперативно принимать решения.

Вооруженные силы возглавляют боевые командиры

Заместитель министра утверждает, что командиры с боевым опытом прошли ад войны и знают, что значит хоронить побратимов.

У нас за эти годы уже есть более 400 тысяч участников боевых действий, то есть людей с боевым опытом в войне с Россией. Их не было в 2014 году. Теперь наша армия вооружена значительно мощнее чем в начале войны,

– заявила Маляр.

Она также подчеркнула помощь от союзников. По ее словам, с осени только от США Украина получила 15 самолетов с оружием. Также присылают Великобритания, Канада, Литва, Латвия, Эстония и другие. А Вооруженные Силы Украины находятся в полной боевой готовности.

"Никто ни одним сантиметром украинской земли сегодня не уступит. Эскалация сейчас – это несравненно более дорогой и заведомо проигрышный шаг", – сказала она.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Обнародованы сценарии российского вторжения

Американские и европейские СМИ 11 февраля обнародовали материалы о вероятном нападении России на Украину. Причем там указали даже даты нападения и направления атак, обозначенные на картах.

Согласно им, Россия имеет 9 маршрутов нападения, которое может произойти на следующей неделе. При этом признают и то, что невозможно точно знать или оценить конкретные планы Путина. К тому же, Белый дом также не так категоричен.

Комментируя сообщения СМИ о таком сценарии, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина учитывает предостережения, но имеет свою разведку.

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Повний допис Ганни Маляр

Оприлюднені плани ворога – це зруйновані плани, їх боятись не треба.

Як у 2014 вже не буде. Чому?

1) не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових;

2) військово-політичне керівництво держави сьогодні чітко знає як діяти, вчасно отримує розвід дані та має можливість оперативно приймати рішення;

3)сьогодні збройними силами керують бойові командири, які пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів;

4) в нас за ці роки вже є більше 400 тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з РФ, яких не було у 2014;

5) наша армія озброєна значно потужніше ніж на початку війни. Крім того, зараз постійно надходить зброя та боєприпаси від наших партнерів. Приміром, з осені по сьогодні тільки від США 15 літаків. А ще Великобританія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші;

6)наші Збройні Сили на відміну від 2014 у повній бойовій готовності.

Ніхто жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз – це незрівнянно дорожчий і завідомо програшний крок.