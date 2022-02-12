Такого развития событий как в 2014 году, сейчас не будет. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Читайте также Готовы к решительным действиям, – Кулеба поздно вечером созвонился с Блинкеном

Не будет такого предательства, как тогда было со стороны местных работников правоохранительных органов и некоторых военных. Руководство государства сегодня четко знает, как действовать, вовремя получает данные разведки,
отметила она.

По словам Маляр, украинская власть имеет возможность оперативно принимать решения.

Вооруженные силы возглавляют боевые командиры

Заместитель министра утверждает, что командиры с боевым опытом прошли ад войны и знают, что значит хоронить побратимов.

У нас за эти годы уже есть более 400 тысяч участников боевых действий, то есть людей с боевым опытом в войне с Россией. Их не было в 2014 году. Теперь наша армия вооружена значительно мощнее чем в начале войны,
– заявила Маляр.

Она также подчеркнула помощь от союзников. По ее словам, с осени только от США Украина получила 15 самолетов с оружием. Также присылают Великобритания, Канада, Литва, Латвия, Эстония и другие. А Вооруженные Силы Украины находятся в полной боевой готовности.

"Никто ни одним сантиметром украинской земли сегодня не уступит. Эскалация сейчас – это несравненно более дорогой и заведомо проигрышный шаг", – сказала она.

Обнародованы сценарии российского вторжения

  • Американские и европейские СМИ 11 февраля обнародовали материалы о вероятном нападении России на Украину. Причем там указали даже даты нападения и направления атак, обозначенные на картах.
  • Согласно им, Россия имеет 9 маршрутов нападения, которое может произойти на следующей неделе. При этом признают и то, что невозможно точно знать или оценить конкретные планы Путина. К тому же, Белый дом также не так категоричен.
  • Комментируя сообщения СМИ о таком сценарии, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина учитывает предостережения, но имеет свою разведку.

Вероятные провокации России из Крыма: смотрите видео

Повний допис Ганни Маляр

Оприлюднені плани ворога – це зруйновані плани, їх боятись не треба.
Як у 2014 вже не буде. Чому?
1) не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових;
2) військово-політичне керівництво держави сьогодні чітко знає як діяти, вчасно отримує розвід дані та має можливість оперативно приймати рішення;
3)сьогодні збройними силами керують бойові командири, які пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів;
4) в нас за ці роки вже є більше 400 тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з РФ, яких не було у 2014;
5) наша армія озброєна значно потужніше ніж на початку війни. Крім того, зараз постійно надходить зброя та боєприпаси від наших партнерів. Приміром, з осені по сьогодні тільки від США 15 літаків. А ще Великобританія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші;
6)наші Збройні Сили на відміну від 2014 у повній бойовій готовності.
Ніхто жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз – це незрівнянно дорожчий і завідомо програшний крок.