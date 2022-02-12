Такого розвитку подій як у 2014 році, зараз не буде. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Читайте також Готові до рішучих дій, – Кулеба пізно ввечері зідзвонився з Блінкеном

Не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових. Керівництво держави сьогодні чітко знає, як діяти, вчасно отримує дані розвідки,

– зазначила вона.

За словами Маляр, українська влада має можливість оперативно приймати рішення.

Збройні сили очолюють бойові командири

Заступниця міністра стверджує, що командири з бойовим досвідом пройшли пекло війни та знають, що означає ховати побратимів.

У нас за ці роки вже є більш як 400 тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з Росією. Їх не було у 2014 році. Тепер наша армія озброєна значно потужніше ніж на початку війни,

– заявила Маляр.

Вона також підкреслила допомогу від союзників. За її словами, з осені тільки від США Україна отримала 15 літаків зі зброєю. Також надсилають Велика Британія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші. А Збройні сили України перебувають у повній бойовій готовності.

"Ніхто жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз – це незрівнянно дорожчий і завідомо програшний крок", – сказала вона.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Оприлюднені сценарії російського вторгнення

Американські та європейські ЗМІ 11 лютого оприлюднили матеріали про ймовірний напад Росії на Україну. Причому там вказали навіть дати нападу та напрямки атак, позначені на картах.

Згідно з ними, Росія має 9 маршрутів нападу, який може статися наступного тижня. При цьому визнають і те, що неможливо точно знати чи оцінити конкретні плани Путіна. До того ж, Білий дім також не такий категоричний.

Коментуючи повідомлення ЗМІ про такий сценарій, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна зважає на застереження, але має свою розвідку.

Ймовірні провокації Росії з Криму: дивіться відео

Повний допис Ганни Маляр

Оприлюднені плани ворога – це зруйновані плани, їх боятись не треба.

Як у 2014 вже не буде. Чому?

1) не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових;

2) військово-політичне керівництво держави сьогодні чітко знає як діяти, вчасно отримує розвід дані та має можливість оперативно приймати рішення;

3)сьогодні збройними силами керують бойові командири, які пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів;

4) в нас за ці роки вже є більше 400 тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з РФ, яких не було у 2014;

5) наша армія озброєна значно потужніше ніж на початку війни. Крім того, зараз постійно надходить зброя та боєприпаси від наших партнерів. Приміром, з осені по сьогодні тільки від США 15 літаків. А ще Великобританія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші;

6)наші Збройні Сили на відміну від 2014 у повній бойовій готовності.

Ніхто жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться. Ескалація зараз – це незрівнянно дорожчий і завідомо програшний крок.