Деньги вернут: в Минобороны прокомментировали хищение на закупке снарядов

СБУ и Минобороны обнаружили хищение на 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов. Впоследствии в оборонном ведомстве сообщили, что работают над возвратом денег, переведенных производителю боеприпасов в результате коррупционной схемы.

Соответствующее заявление в эфире национального телемарафона сделал руководитель управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк, информирует 24 Канал.

Читайте также Убытки на 700 тысяч гривен: детали обысков в Ужгородском городском совете

Минобороны планирует вернуть деньги, утраченные на хищении

Мы их (деньги – 24 Канал) вернем, уже над этим работаем. Это был контракт, по которому была произведена проплата, но никаких поставок не было сделано,

– заявил Павлюк.

По его словам, юристы изучают механизмы, как правильно сейчас расторгнуть контракт и вернуть деньги.

Представитель Минобороны также отметил "особый цинизм" этогой сделки. "Люди покупали законтрактованные боеприпасы во время войны. Они их пытались купить с наценкой в 30%. И важно, что это могло помешать тем законтрактованным поставкам, которые были. Потому что они предлагали более дорогой контракт производителю на эти же боеприпасы с другим темпом производства, меньшим ", – объяснил он.

Павлюк подытожил, что этот случай – чрезвычайно важный, ведь сработали антикоррупционные механизмы. Поэтому те, кто совершил сделку, очень быстро оказались в наручниках. Он поблагодарил коллег из СБУ за общий успех в деле.

Детали о скандале с закупкой снарядов для ВСУ

22 декабря стало известно, что СБУ в сотрудничестве с Министерством обороны смогла ликвидировать коррупционную схему. Она касалась приобретения боеприпасов для военных.

В Киеве задержали руководителя одного из управлений ведомства, причастного к сделке. Его отстранили от исполнения служебных обязанностей. Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы.

Злоумышленник безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером. После продления старого договора иностранной фирме-посреднику перечислили около 1,5 миллиарда гривен. Это на 30% дороже, чем было бы при условии прямых поставок.