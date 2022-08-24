Публикацию, о которой говорится, сделали после того, как в Белгородской области поднялся дым и начался "хлопок". россияне эвакуировали оттуда людей и сказали, что склады горят из-за "эффекта линзы", который вызвал пожар.
Раньше Одежда из хлопка очень гигиеническая, – в Минобороны прокомментировали взрывы в Крыму
Назвали причины взрывов боеприпасов россии
Стоит отметить, что минобороны не подтверждало и не опровергало причастность Украины к этим взрывам. Однако откровенно указали бессмысленность того, что транслирует российская пропаганда.
Очередной подрыв боеприпасов "из-за жары" в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться из-за мороза,
– написали в Министерстве.
Также отметили, что причины взрывов боеприпасов в России уже вполне известны. В общей сложности их пять:
- зима;
- весна;
- лето;
- осень;
- курение.
Главное о "самовоспламенении" под Белгородом 23 августа
Озвучил оригинальную причину пожара с эффектом линзы губернатор Белгородской области вячеслав гладков. Он пояснил, что якобы "самовозгорелись" боеприпасы, которые еще не успели обезвредить саперы.
Это произошло возле села Тимоново, жителей которого сразу же эвакуировали. В то же время, непонятно, сколько именно таких боеприпасов там было. Ведь на фото и видео с места заметен километровый столб дыма.
В то же время – в Крыму продолжается сезон "хлопка": смотрите видео