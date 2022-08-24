Публикацию, о которой говорится, сделали после того, как в Белгородской области поднялся дым и начался "хлопок". россияне эвакуировали оттуда людей и сказали, что склады горят из-за "эффекта линзы", который вызвал пожар.

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Назвали причины взрывов боеприпасов россии

Стоит отметить, что минобороны не подтверждало и не опровергало причастность Украины к этим взрывам. Однако откровенно указали бессмысленность того, что транслирует российская пропаганда.

Очередной подрыв боеприпасов "из-за жары" в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться из-за мороза,

– написали в Министерстве.

Также отметили, что причины взрывов боеприпасов в России уже вполне известны. В общей сложности их пять:

зима;

весна;

лето;

осень;

курение.

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Озвучил оригинальную причину пожара с эффектом линзы губернатор Белгородской области вячеслав гладков. Он пояснил, что якобы "самовозгорелись" боеприпасы, которые еще не успели обезвредить саперы.

Это произошло возле села Тимоново, жителей которого сразу же эвакуировали. В то же время, непонятно, сколько именно таких боеприпасов там было. Ведь на фото и видео с места заметен километровый столб дыма.

В то же время – в Крыму продолжается сезон "хлопка": смотрите видео