Публікацію, про яку мовиться, зробили після того, як у Білгородській області здійнявся дим та почалася "бавовна". росіяни евакуйовували звідти людей і сказали, що склади горять через "ефект лінзи", який спричинив пожежу.

Раніше Одяг з бавовни дуже гігієнічний, – у Міноборони прокоментували вибухи в Криму

Назвали причини вибухів боєприпасів росії

Варто зауважити, міноборони не підтверджувало та не спростовувало причетність України до цих вибухів. Проте відверто вказали на безглуздість того, що транслює російська пропаганда.

Черговий підрив боєприпасів "через спеку" в Бєлгородській області в Росії. За кілька місяців ми дізнаємося, чи можуть російські боєприпаси вибухати через мороз,

– написали в Міністерстрві.

Також зазначили, що причини вибухів боєприпасів у росії є вже цілком відомими. Загалом їх п'ять:

зима;

весна;

літо;

осінь;

куріння.

Головне про "самозаймання" під Бєлгородом 23 серпня

Озвучив оригінальну причину пожежі з "ефектом лінзи" губернатор Білгородської області в'ячеслав гладков. Він пояснив, що нібито "самозайнялися" боєприпаси, які ще не встигли знешкодити сапери.

Це сталося біля села Тимонове, жителів якого одразу евакуювали. Водночас незрозуміло, скільки саме таких боєприпасів там було. Адже на фото та відео з місця помітний кілометровий стовп диму.

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