Минобороны просит гражданских не снимать электронику с захваченной техники

Министерство обороны обратилось к украинцам, которые сопротивляются оккупантам и забирают вражескую технику. С нее настойчиво просят не снимать электронику.

В Минобороны объясняют это тем, что захваченная техника может помочь в войне против тех же оккупантов. Однако лишних средств на восстановление электроники у государства нет.

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Захваченной техникой можно уничтожать оккупанта

В Министерстве обороны подчеркнули, что оккупантов можно уничтожить их же техникой, поэтому не нужно разбирать трофеи на запчасти.

Украинец! Охотился, разбил, захватил вражескую технику? Не следует разбирать ее на запчасти! Потому что электроника танка или БМП в хозяйстве точно не пригодится! У нашего государства пока нет лишних средств и времени на восстановление этой техники,

– заявили в Минобороны.

Обращение Минобороны к украинцам: смотрите видео