У Міноборони пояснюють це тим, що захоплена техніка може допомогти у війні проти тих же окупантів. Однак зайвих коштів на відновлення електроніки у держави немає.

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Захопленою технікою можна знищувати окупанта

У Міністерстві оборони підкреслили, що окупантів можна знищити їхньою ж технікою, тому не потрібно розбирати трофеї на запчастини.

Українець! Вполював, розбив, захопив ворожу техніку? Не варто розбирати її на запчастини! Бо електроніка танка чи БМП в господарстві точно не знадобиться! У нашої держави наразі немає зайвих коштів і часу на відновлення цієї техніки,

– заявили в Міноборони.

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