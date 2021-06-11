Именно этим оружием Минобороны планирует пополнить арсенал стрелкового оружия "крупных калибров" Вооруженных Сил Украины.

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Минобороны испытывает оружие украинского производства

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что украинские военные начали предварительные испытания современных образцов крупнокалиберного стрелкового оружия отечественного производства.

С удовольствием информирую, что уже проходит предварительные испытания единственный пулемет 12,7×108 миллиметров от "ХАДО-Холдинг",

– заявил Андрей Таран.

Он рассказал, что уверен в успехе, ведь крупнокалиберные антиматериальные винтовки этого предприятия в 2020 году были приняты на вооружение ВСУ и "испугали врага"

В Минобороны испытали новое вооружение: смотрите впечатляющее видео

Кстати, Андрей Таран заверил, что успешное завершение испытаний позволит обеспечить потребность в пулеметах калибра 12,7 миллиметров, которые используются не только общевойсковыми подразделениями, но и на многих видах боевой техники, кораблях и вертолетах.

Кроме того, предприятие разработало крупнокалиберную многозарядную антиматериальную винтовку калибра 14,5 миллиметров с полуавтоматическим механизмом заряжания, которая также проходит предварительные испытания.

Обратите внимание! Немецкий министр иностранных дел Гайко Маас заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такое решение политическим, ведь ни одно из международных правил не запрещает этого делать.