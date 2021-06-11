Саме цією зброєю Міноборони планує поповнити арсенал стрілецької зброї "крупних калібрів" Збройних Сил України.

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Міноборони випробовує зброю українського виробництва

Міністр оборони України Андрій Таран розповів, що українські військові почали попередні випробування сучасних зразків великокаліберної стрілецької зброї вітчизняного виробництва.

Із задоволенням інформую, що вже проходить попередні випробування єдиний кулемет 12,7×108 міліметрів від "ХАДО-Холдинг",

– заявив Андрій Таран.

Він розповів, що впевнений в успіху, адже великокаліберні антиматеріальні гвинтівки цього підприємства у 2020 році були прийняті на озброєння ЗСУ та "навели страху на ворога".

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До речі, Андрій Таран запевнив, що успішне завершення випробувань дозволить забезпечити потребу в кулеметах калібру 12,7 міліметрів, які використовуються не лише загальновійськовими підрозділами, але й на багатьох видах бойової техніки, кораблях та гелікоптерах.

Крім того, підприємство розробило великокаліберну багатозарядну антиматеріальну гвинтівку калібру 14,5 міліметрів з напівавтоматичним механізмом заряджання, що також проходить попередні випробування.

Зверніть увагу! Німецький міністр закордонних справ Гайко Маас заявив, що Німеччина не постачатиме зброю Україні. Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав таке рішення політичним, адже жодне з міжнародних правил не забороняє цього робити.