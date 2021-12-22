Минобороны расширило перечень профессий, который обязывает женщин встать на воинский учет
Источник:приказ Минобороны
Министерство обороны существенно расширило перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин на воинский учет. Нормы вступили в силу с 17 декабря.
Таким образом встать на воинский учет теперь является обязанностью, а не правом украинских женщин. При условии, если профессия входит в расширенный перечень, а также если женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.
Перечень профессий
Речь идет о медийщиках и коммуникационниках всех категорий. Например, журналистах, операторах, пиарщиках, издательницах, библиотекарях, переводчицах и тому подобное.
Также это касается медиков, аналитиков, финансисток, ученых, менеджеров разного профиля, ветеринаров.
Кто будет проконтролировать ситуацию
Директора предприятий должны проконтролировать, чтобы на воинский учет встали все женщины, которые работают в компании. У новых работников будут проверять наличие соответствующих документов.
Если на работу возьмут работницу без документа, могут оштрафовать.
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