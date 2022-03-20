В Минобороны рассказали о подробностях сбивания вражеского вертолета "Аллигатор"

Наши военные продолжают уничтожать вражескую технику. Так, накануне удалось сбить вертолет Ка-52, который еще называют Аллигатором.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. А точными оказались ребята из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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По "Аллигатору" метко попали с ПЗРК

Известно, что боец ​​зенитно-ракетного подразделения бригады метко выстрелил из ПЗРК по вертолету. Отметим, что последний был на предельном для досягаемости расстоянии в несколько километров.

Ракета точно попала в цель. Так что поврежденный Ка-52 узнал силу гравитации и упал на землю. Никто из членов экипажа не выжил.

Что такое Ка-52 "Аллигатор" По военной номенклатуре это командирская машина авиации России. Это новейший вертолет, выпускаемый с 2008 года.

В его оснастке может быть пушечная установка с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы или другое оружие.

Стоит такой вертолет Ка-52 более 16 миллионов долларов США.

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