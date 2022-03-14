В Минобороны развенчали фейк оккупантов о погибших иностранцах на Яворовском полигоне

Оккупанты утром 13 марта выпустили около 30 ракет по Яворивскому полигону Львовской области. В результате обстрелов погибли 35 человек, еще 134 – получили ранения.

Затем захватчики начали распространять фейк о том, что якобы убили 180 иностранцев. В Министерстве обороны Украины сразу разоблачили ложь врага.

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Это неправда. Чистая российская пропаганда,

– сказал спикер ведомства Маркиян Лубкивский.

Он сказал, что погибших иностранных граждан в результате удара по Международному миротворческому и центру безопасности в селе Старичи Яворивского района нет.

Обстрел Яворивского полигона

Оккупанты утром 13 марта обстреляли Яворивский полигон.

Российские захватчики выпустили по территории около 30 ракет.

В результате атаки погибли 35 человек, еще 134 – получили ранения.

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