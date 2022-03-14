В Минобороны развенчали фейк оккупантов о погибших иностранцах на Яворовском полигоне
14 марта 2022 , 03:40Читати новину українською
Источник:CNN
Оккупанты утром 13 марта выпустили около 30 ракет по Яворивскому полигону Львовской области. В результате обстрелов погибли 35 человек, еще 134 – получили ранения.
Затем захватчики начали распространять фейк о том, что якобы убили 180 иностранцев. В Министерстве обороны Украины сразу разоблачили ложь врага.
Читайте также До них это начинает доходить, – Садовый о коллегах из Европы после атаки на Яворивский полигон
Это неправда. Чистая российская пропаганда,
– сказал спикер ведомства Маркиян Лубкивский.
Он сказал, что погибших иностранных граждан в результате удара по Международному миротворческому и центру безопасности в селе Старичи Яворивского района нет.
Обстрел Яворивского полигона
- Оккупанты утром 13 марта обстреляли Яворивский полигон.
- Российские захватчики выпустили по территории около 30 ракет.
- В результате атаки погибли 35 человек, еще 134 – получили ранения.
Садовый о последствиях авиаудара во Львовской области: смотреть видео