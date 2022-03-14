Опісля загарбники почали поширювати фейк про те, що нібито вбили 180 іноземців. У Міністерстві оборони України одразу викрили брехню ворога.

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Це не правда. Чиста російська пропаганда,

– сказав речник відомства Маркіян Лубківський.

Він вказав, що загиблих іноземних громадян внаслідок удару по Міжнародному миротворчому та безпековому центрі у селі Старичі Яворівського району немає.

Обстріл Яворівського полігону

Окупанти вранці 13 березня обстріляли Яворівський полігон.

Російські загарбники випустили по території близько 30 ракет.

Унаслідок атаки загинули 35 осіб, ще 134 – зазнали поранень.

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