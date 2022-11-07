Минобороны России назвало потерю 300 солдат "эффективным наступлением": шокирована даже пропаганда

Россия под Павловкой Донецкой области потеряла почти 300 единиц личного состава. В минобороны России в этом проблемы не увидели, зато заявили об "эффективных" действиях.

После этого заявления возмутились даже российские пропагандисты. Один из них осмелился написать, что 155 бригаду морской пехоты тихоокеанского флота России нужно эвакуировать, однако такой возможности нет.

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После возмущения оккупантов, власти заговорили о потерях

Благодаря грамотным действиям командиров подразделений, потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулась в строй,

– заявило минобороны России.

Добавило, что более 10 суток подразделение бригады ведет "эффективные наступательные действия" в направлении Угледара.

Однако пропагандист Алексей Сладков заявил, что под Павловкой нет ни новых подразделений, ни возможности вывести изможденные. Потому что россияне находятся под обстрелом со стороны Угледара и других направлений.



Алексей Сладков жаловался из-за событий в Павловке / Скриншот со страницы пропагандиста

Однако уже на следующий день, 7 ноября, российский пропагандист поспешил объяснить, что на самом деле речь идет о 300 убитых и раненых. По его словам, мол, российские оккупанты сообщили о "300 убитых и раненых, а может даже 500".



Оккупанты дальше говорят о событиях под Павловкой / Скриншот со страницы Алексея Сладкова

Уже даже пропагандисты призывают говорить правду, сообщая, что украинцы публикуют наглядный контент из ч**товой Павловки.

Что этому предшествовало

6 ноября вражеские бойцы 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота России начали жаловаться, что за несколько дней у них уже 300 человек личного состава выбыли из рядов.

В частности, есть среди этих трех сотен и "двухсотые", и "трехсотые", и пропавшие без вести.

По данным росСМИ, из-за безумных потерь российские захватчики решили поплакаться губернатору. В частности, они начали жаловаться на российских командиров, которые бросили их как "пушечное мясо" в это наступление, чтобы улучшить свою жизнь.

Бригада плакалась, что ценой смертей и ранений личного состава один из "командующих" получил бонусы, а второй стал "героем России". Русских, которыми командуют, руководители называют мясом.

Российские солдаты пожаловались, что их руководителям наплевать на все, лишь бы показать себя. Подробнее об инциденте читайте по ссылке.

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