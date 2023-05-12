Минобороны России опубликовало сообщение, в котором опровергли бегство своих бойцов. Однако через некоторое время сообщение удалили. Вероятно, информация подтвердилась.

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Интересно, что свои неудачи в Бахмуте россияне уже не скрывают. Например, главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин позвал российского министра обороны Сергея Шойгу в Бахмуте. Он жалуется, что ВСУ осуществили ряд успешных контратак, поэтому просит Шойгу "оценить ситуацию".



Минобороны России удалило сообщение / Скриншот из сети

Какая ситуация в Бахмуте