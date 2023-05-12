Минобороны России опубликовало сообщение, в котором опровергли бегство своих бойцов. Однако через некоторое время сообщение удалили. Вероятно, информация подтвердилась.
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Интересно, что свои неудачи в Бахмуте россияне уже не скрывают. Например, главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин позвал российского министра обороны Сергея Шойгу в Бахмуте. Он жалуется, что ВСУ осуществили ряд успешных контратак, поэтому просит Шойгу "оценить ситуацию".
Минобороны России удалило сообщение / Скриншот из сети
Какая ситуация в Бахмуте
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что на отдельных участках Бахмутского направления захватчики отступили на 2 км.
- Грамотная оборона ВСУ истощила наемников ППК "Вагнера". Их пришлось заменить на плохо подготовленные подразделения регулярной русской армии, потерпевшие поражение и сбежавшие.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр 12 мая отметила, что в течение недели наши защитники не оставили ни одну из позиций. Более того, они продвинулись вперед на 2 километра.
- Кстати, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором командующие доложили, что врага сложными усилиями действительно отвергли по нескольким направлениям.