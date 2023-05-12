Міноборони Росії опублікувало допис, в якому заперечили втечу своїх бійців. Проте за певний час допис видалили. Ймовірно, інформація таки підтвердилась.

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Цікаво, що свої невдачі у Бахмуті росіяни вже не приховують. Наприклад, ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин покликав російського міністра оборони Сергія Шойгу в Бахмут. Він скаржиться, що ЗСУ здійснили низку успішних контратак, тому просить Шойгу "оцінити ситуацію".



Міноборони Росії видалило допис / Скриншот з мережі

Яка ситуація в Бахмуті