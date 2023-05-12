Міноборони Росії опублікувало допис, в якому заперечили втечу своїх бійців. Проте за певний час допис видалили. Ймовірно, інформація таки підтвердилась.
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Цікаво, що свої невдачі у Бахмуті росіяни вже не приховують. Наприклад, ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин покликав російського міністра оборони Сергія Шойгу в Бахмут. Він скаржиться, що ЗСУ здійснили низку успішних контратак, тому просить Шойгу "оцінити ситуацію".
Міноборони Росії видалило допис / Скриншот з мережі
Яка ситуація в Бахмуті
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на окремих ділянках Бахмутського напрямку загарбники відступили на 2 кілометри.
- Грамотна оборони ЗСУ виснажила найманців ПВК "Вагнера". Їх довелося замінити на погано підготовлені підрозділи регулярної російської армії, які зазнали поразки й втекли.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 12 травня зазначила, що протягом тижня наші захисники не полишили жодну із позицій. Ба більше, вони просунулись вперед на 2 кілометри.
- До речі, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому командувачі доповіли, що ворога складними зусиллями справді відкинули на кількох напрямках.