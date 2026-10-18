Подробности были опубликованы на официальной странице Министерства обороны Румынии в Facebook.

Что известно о сбивании БПЛА?

К перехвату целей были привлечены пилоты 86-й авиабазы Борча. Военные обнародовали фотографии боевой миссии по защите национальных границ.

Цели обнаружены, идентифицированы, подверглись атаке и обезврежены! Военнослужащие Вооруженных сил Румынии ежедневно несут службу, заботясь о нашей безопасности!

– отметили в Минобороны Румынии.

Опубликованные кадры демонстрируют подготовку румынских истребителей F-16 к взлету и работу экипажей во время обнаружения воздушных целей над акваторией Черного моря.



Сбитие дронов над Румынией / Ministerul Apararii Nationale, Romania

Минобороны Румынии установило, что ее воздушное пространство нарушили российские реактивные дроны типа "Герань". Бухарест проинформировал союзников и партнеров из ЕС об инциденте и заявил об усилении мер противовоздушной обороны и морской безопасности.

Также Румыния инициировала специальное заседание Североатлантического совета для обсуждения вопросов безопасности и сдерживание угроз в Черном море. Бухарест и София параллельно координируют шаги по созданию Европейского центра морской безопасности в регионе.