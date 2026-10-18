Подробиці надали на офіційній Facebook-сторінці Міністерства оборони Румунії.

Що відомо про збиття БпЛА?

До перехоплення цілей залучили пілотів 86-ї авіабази Борча. Військові оприлюднили фотографії бойової місії із захисту національних рубежів.

Цілі виявлені, ідентифіковані, атаковані та знешкоджені! Військовослужбовці Збройних сил Румунії щодня несуть службу, дбаючи про нашу безпеку!

– зазначили в Міноборони Румунії.

Опубліковані кадри демонструють підготовку румунських винищувачів F-16 до зльоту та роботу екіпажів під час виявлення повітряних цілей над акваторією Чорного моря.



Збиття дронів над Румунією / Ministerul Apararii Nationale, Romania

Міноборони Румунії встановило, що її повітряний простір порушили російські реактивні дрони типу "Герань". Бухарест поінформував союзників і партнерів з ЄС про інцидент та заявив про посилення заходів протиповітряної оборони й морської безпеки.

Також Румунія ініціювала спеціальне засідання Північноатлантичної ради для обговорення безпеки та стримування загроз у Чорному морі. Бухарест і Софія паралельно координують кроки зі створення Європейського центру морської безпеки в регіоні.